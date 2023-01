x x

UBOLDO – La città di Uboldo è capofila della nuova comunità energetica della zona, che comprende un accordo tra tredici comuni.

Il progetto propone un duplice scopo: la creazione di energia sostenibile grazie ad impianti fotovoltaici e l’abbattimento dei costi delle bollette per famiglie e attività commerciali. Nell’ultimo consiglio comunale, infatti, sono stati stanziati 190mila euro per finanziare questo progetto, di cui 100mila vinti con un bando regionale.

Nel concreto, verranno installati pannelli fotovoltaici sul tetto del municipio di Uboldo, che potrà rifornire di energia case e attività commerciali nella zona circostante per un terzo dell’energia prodotta.

Lo stesso vale per la Minicava: il Piano Cave ha approvato la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico da parte di Global Power service, la quale investirà due milioni di euro per trasferire 1000 kilowatt al giorno a famiglie e aziende con un Isee minore ai 10.000 euro.

Mancano ancora pochissimi passi prima dell’effettiva realizzazione del progetto, tra questi il contributo di Enel Distribuzione, che dovrà fornire un elenco delle cabine elettriche di cui l’amministrazione potrà servirsi.

