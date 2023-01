x x

SARONNO – Ambulanza questa sera alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: la presenza dell’autolettiga non è sfuggita ed anzi ha attirato l’attenzione dei passanti. Erano stati alcuni cittadini poco prima a contattare il 118 per segnalare la presenza di una persona che appariva in difficoltà. Alle 20.30 l’arrivo della Croce azzurra di Caronno Pertusella: è stato soccorso un uomo di 35 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppo.

Non è comunque apparso in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella per gli accertamenti del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

12012023