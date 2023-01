x x

SARONNO – Amichevole serale oggi per il Fbc Saronno di scena alle 20.15 al centro di via Campo sportivo 12 a Sedriano, contro la formazione locale. Ancora un test, dopo quello con il Calolziocorte, contro una squadra della stessa categoria ma che milita in un altro girone di Promozione e che si trova attualmente in una posizione di metà graduatoria.

Per i ragazzi dell’allenatore Danilo Tricarico è l’ultima tappa di avvicinamento prima della ripresa del campionato dopo la pausa invernale: i saronnesi torneranno “ufficialmente” in campo domenica 22 gennaio in trasferta a Cerro Maggiore contro l’Aurora Uboldese. Sarà la prima giornata del girone di ritorno, con inizio alle 14.30.

