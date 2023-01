x x

SARONNO – Negli utlimi giorni se ne parla molto a Milano, a livello regionale ma anche a Saronno che “città del 30 all’ora lo è già stata”. Il riferimento va all’annuncio arrivato dal consiglio comunale del capoluogo regionale che, come spiega Ansa, prevede che “dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone come accade oggi”.

Un soluzione che a Saronno si era già concretizzata con l’Amministrazione del sindaco Luciano Porro che aveva emesso una serie di ordinanze che imponevano il limite ridotto in tutta la città ad eccezione delle tangenziali esterne e della zona industriale. Proprio come avverrà a Milano. A Saronno il provvedimento nato come lotta all’inquinamento atmosferico era diventato permanente per la sicurezza stradale. Una scelta politica che il primo cittadino Luciano Porro con gli assessori Giuseppe Campilongo e Roberto Barin aveva difeso strenuamente e con gran convizione.

A Saronno prese di posizione, proteste, persino adesivi sulle auto sono stati a lungo all’ordine del giorno almeno fino a quando durante l’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli aveva messo mano ai limiti in città scegliendo le vie quartiere per quartiere dove usare il limite ridotto. Delr esto il tema era stato al centro della campagna elettorale.

Negli ultimi mesi a Saronno il tema è tornato d’attualità per la scelta di mettere in via Legnani un limite ridotto a dieci all’ora. Anche in questo caso tante polemiche da parte degli automobilisti ma l’assessore alla Mobilità Franco Casali e il sindaco Augusto Airoldi hanno confermando il provvedimento “necessario in una zona critica per la sicurezza di pedoni e ciclisti”

