SARONNO – Sarà al teatro “Pasta” di via I maggio a Saronno sabato 14 (alle 21) e domenica 15 grnnaio con lo spettacolo “Costellazioni” e intanto è fra le interpreti dell’ultimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo: il riferimento va all’attrice saronnese Elena Lietti.

Nel film uscito a fine dicembre, “Il grande giorno”, è Valentina, seconda moglie di Giovanni.

Lietti è stata tra le interpreti di “Tre piani” di Nanni Moretti, “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito, “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, “Siccità” con la regia di Paolo Virzì e “Il grande giorno” di Massimo Venier; e la vedremo da fine gennaio in “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese.

(foto: Elena Lietti)

12012024