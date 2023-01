x x

SARONNO-noi Italiani, si sa, siamo molto gelosi delle nostre tradizioni, e a buon diritto. Ogni città dello Stivale è estremamente legata alla propria storia e al proprio passato, e anche Saronno ha uno spazio tutto suo in cui rievocarlo e celebrarlo: la Fiera di Sant’Antonio.

La manifestazione, che si terrà dal 14 al 17 gennaio 2023, è da anni appuntamento fisso per i saronnesi che vogliono assistere alla tradizione più pulsante della nostra città, ma in occasione di questa edizione IlSaronno ha deciso di coinvolgere ed immergere ancora di più tutti i cittadini.

Il giornale, che da 10 anni racconta Saronno in ogni suo aspetto, indice un concorso dedicato a chiunque ami la tradizione della nostra città e abbia una passione per la fotografia. Catturate gli scorci che più vi suggestionano della Fiera, del corteo di figuranti o del falò, e inviateli alla redazione, così da mostrare a tutta la cittadinanza quanto sia tipico e caratteristico il passato che accomuna tutti i saronnesi i oggi, di ieri e di domani.

Partecipare è davvero semplicissimo: Basta fotografare uno scorcio del borgo contadino di Sant’Antonio o uno dei figuranti durante la sfilata delle torce di sabato sera o domenica durante la rievocazione e inviarla al numero + 39 3202734048 via whatsapp oppure via mail a [email protected]

Pubblicheremo le foto nell’articolo dedicato alla rievocazione che uscirà nel weekend, e l’Associazione Sant’Antonì da Saronn sceglierà i tre migliori scatti, quelli che saranno riusciti a catturare la vera essenza di Saronno, e li pubblicherà sul proprio sito, offrendo ai vincitori un buono pasto (polenta e formaggio o panino con la salamella oppure la trippa con un bicchiere di vino e acqua) da gustare la sera della sagra e del falò martedì 17 gennaio.

Per qualsiasi informazioni è possibile scrivere nei commenti o a [email protected].

in galleria, alcuni splendidi scatti delle passate edizioni.

