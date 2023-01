x x

UBOLDO – Nella serata di venerdì 13 gennaio si terrà nella chiesetta di Santa Maria del Soccorso il tradizionale concerto in Cascina, in occasione dell’inizio del nuovo anno .

Nella suggestiva cornice della chiesa cinquecentesca si esibirà in concerto la Tnb swing band, gruppo saronnese con vasto repertorio swing e jazz.

L’evento, organizzato dalla Pro loco Uboldo e patrocinato dal comune di Uboldo si terrà alle 21, per maggiori informazioni, contattare la Pro loco al numero 02 9678 8288.

