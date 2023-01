x x

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 22 gennaio, tornerà per il quinto anno alla baita degli Alpini di via Pola la tradizionale “Cassoeula del Gianni”, in cui le penne nere della divisione caronnese proporranno un menù, sia per asporto sia per consumazione al tavolo a base di pizzoccheri o di cassoeula.

Sarà possibile degustare le specialità proposte dalle 13 direttamente in sede, oppure dalle 11 alle 12.30 da ritirare per asporto.

I prezzi proposti per coloro che vorranno mangiare in sede saranno di 18 euro in un menù che comprenderà pizzoccheri, cassoeula, vino e acqua, dolce e caffè, mentre i prezzi dell’asporto vedono i pizzoccheri a 7 euro e la cassoeula a 8 euro.

La prenotazione sarà obbligatoria entro martedì 17 gennaio al numero 3497118672.

Il ricavato dell’iniziativa, sarà devoluto per il progetto “Il sogno di Davide”, per sostenere un ragazzo di 15 anni che sfiderà la sua disabilità con gli sci ai piedi, a tu per tu con la neve, con l’obiettivo di dargli la possibilità di partecipare a una settimana di corso con maestri specializzati che lo aiuteranno a imparare e migliorare prima che la tecnica sciistica, la consapevolezza e la stima di sè.

(Foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn