SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Itc. Zappa.



Quest’anno scolastico l’Itc G. Zappa abbraccia l’impegno della fondazione Airc (Associazione italiana per la Ricerca sul cancro).

Da molti anni è presente in istituto il Progetto “Stili di vita” che educa i ragazzi alla prevenzione, alla tutela delle loro salute fisica e psicologica, alla ricerca del benessere psico-fisico.

Accanto a questo tradizionale impegno annuale, si è voluta attivare anche la collaborazione con AIRC al fine di coinvolgere gli studenti in modo partecipe e consapevole sul tema della salute, delle sane abitudini alimentari e di vita.

Finalità di questa nuova collaborazione è anche quella di far scoprire il mondo della ricerca oncologica e del volontariato, temi che in un futuro molto prossimo potrebbero riguardare le loro stesse scelte di vita.

Si tratta di un percorso formativo di educazione civica e di competenze trasversali che fa dei nostri studenti gli ambasciatori di una cultura della salute, della scienza e della cittadinanza attiva.

Il progetto per quest’anno riguarda alcune classi quarte: 4°ATU, 4°BTU, 4°CTU, 4°ACA, 4°BCA.

Tutti gli studenti delle suddette classi saranno coinvolti nell’attività: “Incontro con la ricerca”, in cui gli studenti incontreranno e si confronteranno con un ricercatore e un volontario Airc. Non sarà una lezione ma un dialogo in cui il ricercatore condividerà l’entusiasmo, la fatica e i risultati legati al suo lavoro e si soffermerà sulle motivazioni che spingono a collaborare con Airc. Sarà un’occasione di discussione, scambio e riflessione su argomenti quali: salute e benessere, corretti stili di vita (alimentazione, fumo) e importanza della prevenzione.

La classe 4°CTU parteciperà inoltre alla seguente iniziativa: “Cancro io ti boccio”, che consisterà nella distribuzione a scuola delle Arance della Salute, della marmellata di arance e del miele di fiori di arancio a favore della ricerca. Questa iniziativa sarà atta a promuovere l’impegno sociale, il valore della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita con percorsi di cittadinanza attiva e di educazione alla salute, coinvolgendo i giovani in un’ esperienza di volontariato e di educazione civica.

La vendita delle Arance, delle marmellate e del miele ad opera degli studenti si terrà a scuola venerdì 27 gennaio 2023, in orario didattico, e sarà rivolta alle famiglie e al personale della scuola.

I contributi simbolici richiesti per i singoli prodotti sono i seguenti:

− €10,00 per 1 retina da 2,5 kg di arance;

− € 8,00 per ogni vasetto di miele da 400 gr

− € 6,00 per ogni vasetto di marmellata da 250 gr.

L’attività di vendita verrà svolta per conto di Airc e il ricavato sarà interamente devoluto alla Ricerca contro il cancro.

