ORIGGIO – La buona notizia è che sulla A8 fra Milano ed il bivio con la A9 alle porte di Origgio è in arrivo la quinta corsia che snellirà il traffico; la cattiva notizia è che i lavori fatalmente stanno comportando qualche disagio per la circolazione, tanto che nelle ultime notti si è stati costretti alla chiusura per lavori del tratto locale della A8.

I lavori vanno avanti e intanto è stato ripristinato il regolare passaggio dei veicolo lungo l’intero tratto autostradale.

13012023