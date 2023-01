x x

In programma l’amichevole juniores Fbc Saronno-Castellanzese

SARONNO – Dopo il successo nella prima amichevole dell’anno, per 5-2 contro Arcellasco, i ragazzi della juniores del Fbc Saronno, guidati da mister Ceriani, affronteranno un’altra squadra di categoria Regionale A. E sarà una occasione decisamente speciale: al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, per questa gara, venerdì 13 alle 18, è prevista l’inaugurazione della nuova illuminazione a led, che è stata appena installata. Il nuovo impianto consente di disporre di una illuminazione più omogenea, ed allo stesso tempo anche consistenti risparmi sulla bolletta elettrica.

Già durante l’estate il Fbc Saronno aveva eseguito importanti opere di miglioria al centro Matteotti.

