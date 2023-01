x x

LIMBIATE – L’Accademia teatrale Fanteatro, associazione culturale di giovani limbiatesi che ha sede nei locali del sottoteatro in via Valsugana 1 ha stilato una proposta di corsi di teatro su misura per grandi e piccini in programma fino a maggio di quest’anno.

L’Accademia teatrale Fanteatro nasce nel 2008 e porta in scena spettacoli teatrali di ogni genere, eventi ed iniziative culturali. Fanteatro propone da sempre un modo di fare teatro basato sull’innovazione, corsi di teatro e musical per adolescenti e adulti con un percorso formativo concentrato sulla tecnica della voce, del movimento e dell’improvvisazione.

“Non servono capacità particolari o una grande preparazione… l’occorrente sarà invece solo la voglia di mettersi in gioco! Scopri il mondo del teatro e partecipa ad una prima lezione gratuita”, è questo l’invito che giunge anche da parte dell’Amministrazione civica limbiatese.

Come aderire? Numeri ed email sulla pagina ufficiale del Comune di Limbiate.

(foto archivio: il teatro di Limbiate in via Valsugana)

