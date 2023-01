x x

SARONNO/SARONNESE – Un gradito ritorno quello della sagra di sant’Antonio di Saronno, penalizzato in questo ultimo periodo dalle rigide norme anti Covid. Segnaliamo la ripresa delle visite guidate ai tesori del santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno con i suoi magnifici affreschi realizzata da Gaudenzio Ferrari e da Bernardino Luini.

Venerdì 13 Gennaio

UBOLDO – Alle 21, alla la chiesa santa Maria del Soccorso alla Cascina Soccorso, concerto con la “TnB swing band”.

Sabato 14 Gennaio

RESCALDINA – Alle 10.30, alla biblioteca comunale di via Cesare Battisti 3, la compagnia LaFaBu presenta lo spettacolo per bambini dai 3 ai 5 anni “Un’avventura con esperimenti – Il mago del freddo e del ghiaccio”. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it.

SARONNO – Torna la 14° edizione della “Sagra di Sant’Antonio” con animazione del borgo contadino, spettacoli pirotecnici, corteo storico e degustazioni di piatti tipici. Per maggiori dettagli sul calendario dell’evento (in foto una passata edizione), sito internet www.santantoniodisaronno.it.

ROVELLO PORRO – Alle 18, al centro civico di piazza Porro, l’associazione Helianto, con il patrocinio del comune, propone la presentazione del libro “Essere paziente, storie di incidenti e guarigioni” con l’autore Walter Allievi. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Costellazioni” con Elena Lietti e Pietro Micci per la regia di Raphael Tobia Vogel. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 15 Gennaio

SARONNO – Dalle 15 tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Le guide volontarie dell’associazione “Cantastorie” sono a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni dettagliate al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

LIMBIATE – Alle 16, al teatro comunale di via Valsugana 1, spettacolo per ragazzi dal titolo “Habitat Naturale” di e con Elisabetta Granara e Diego Dalla Via. Informazioni al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Sentimento inatteso – L’arte della stampa a mano” di Gianmaria Aprile, allestita nel foyer del teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio. Informazioni e orari al sito www.helianto.it.

