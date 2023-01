x x

LAZZATE – Una lazzatese a “I soliti ignoti” condotto da Amadeus, la popolare trasmissione televisiva di Rai 1. Si tratta di Sara Mammone: tanti l’hanno vista ieri sera in tv e molti le hanno scritto sui social per farle i complimenti per l’avventura televisiva.

Otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve pero` risolvere il gioco finale.

Sara, 26enne, era proprio uno degli “ignoti“, per la precisione l’ignoto numero 5, che hanno messo alla prova i concorrenti: si doveva abbinare la sua passione, ma i concorrenti non ci sono riusciti.

Chi non avesse visto la puntata, può farlo in qualsiasi momento su Rai play.

(foto: nel fotogramma di Rai 1, Sara nel programma)

13012023