VERONA – Partitona in vista per l’Hellas Verona del saronnese mister Marco Zaffaroni. Arrivato nella pausa natalizia sulla panchina dei veneti, il bilancio sinora è molto positivo (un pari contro il Torino ed una vittoria contro la Cremonese) e domani sera, sabato, si annuncia a Milano, stadio di San Siro, la sfida impossibile contro l’Inter. Se n’è parlato con Zaffaroni nella conferenza stampa pre-gara nella sede del Verona: “I risultati danno fiducia, creano autostima e sono elementi fondamentali per potere esprimere le qualità della squadra. Miglior medicina dei risultati non c’è. Autostima e fiducia non devono diventare presunzione. Andiamo avanti su questa strada, consapevoli delle difficoltà”.

Partita impossibile contro l’Inter, contro il quale l’Hellas non fa punto dal 2014? “Ogni match ti insegna qualcosa – la riposta – Sappiamo ovviamente del valore dell’avversario e che sarà in lotta sino alla fine per vincere il campionato e che ha una rosa ampia. Ma andremo a giocarci la partita con le nostre armi, con grande umità ma anche grande determinazione. Anche attraverso questo incontro vogliamo aggiuingere qualcosa al nostro percorso”.

Momento meraviglioso?

Per Zaffaroni momento meraviglioso della carriera? “A livello personale lo vivo con la consapevolezza di un mondo nel quale sono da tanto e che vive molto di momenti, Sapendo che le cose cambiano da un giorno all’altro, conscio che il percorso da fare è ancora molto lungo. Bisogna dare il giusto valore a questi momenti”. Giocheresti 1 euro sulla salvezza del Verona: “Assolutamente sì, altrimenti non avrei accettato questa avventura. Ma senza raccontarci le favole, sappiamo che sarà percorso difficile. Nel Verona sono arrivati all’intero di uno staff consolidato dove ognuno ha i propri compiti e li svolge al meglio. Per me questo gruppo già lavorava in modo corretto; andiamo avanti così”.

A livelli di formazione, ha concluso Zaffaroni, “a Milano potrebbe essere a disposizione Lasagna”.

Si gioca alle 20.45, diretta su Dazn.

