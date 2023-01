x x

SARONNO – Ancora ladruncoli in azione al mercato del mercoledì mattina a Saronno, ad una saronnese è stato sottratto il telefonino, un Samsung, mentre faceva compere fra i banchi di vendita. Non si è accorta che glielo ha sfilato e per ora non è stato ritrovato.

E’ solo l’ultimo di ujna serie di episodi avvenuti di recente fra le bancarelle del tradizionale mercato del mercoledì mattina, dove si sono registrati diversi furti di portafogli. I controlli sono stati aumentati, al mercato oltre ai volontari di associazioni locali prestano servizio le ronde pedonali della polizia locale.

