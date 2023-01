x x

SARONNO – Con l’inizio del nuovo anno torna a Saronno la festa di Sant’Antonio Abate, una delle manifestazioni più attese, che, per la prima volta dopo il covid, ripropone il suo programma completo, ma con una piccola aggiunta: in questa edizione ogni saronnese (e non) avrà la possibilità di partecipare a un concorso fotografico tutto dedicato alla festa, in cui sarà possibile mettersi in gioco e dimostrare la propria capacità di catturare scorci e attimi evocativi, o inediti, dell’evento.

L’iniziativa, organizzata da ilSaronno in collaborazione con il gruppo storico Sant’Antoni di Saronno, costituirà un’ottima occasione per diventare parte integrante del “racconto” della rievocazione tanto attesa e che, ogni anno, porta in città migliaia di persone.

Ovviamente per i vincitori non mancheranno squisiti premi, che potranno essere gustati proprio nella giornata conclusiva della sagra.

Come partecipare?

Basta fotografare uno scorcio del borgo contadino di Sant’Antonio o uno dei figuranti, durante la sfilata delle torce di sabato sera oppure durante la rievocazione di domenica, e inviarla al numero + 39 3202734048 via whatsapp oppure via mail a [email protected]

Le foto saranno pubblicate su ilSaronno in un articolo dedicato al weekend della rievocazione, ma non solo. Gli organizzatori sceglieranno i tre scatti più belli dei figurati e quelli più evocativi del borgo, che saranno pubblicati per raccontare l’edizione 2023 sul sito ufficiale dell’associazione.

Per gli autori dei tre scatti scelti dagli organizzatori, un buono pasto (polenta e formaggio o panino con la salamella oppure la trippa con un bicchiere di vino e acqua) da gustare la sera della sagra e del falò di martedì 17 gennaio.

Per qualsiasi informazioni è possibile scrivere nei commenti o a [email protected].

(per la foto si ringrazia Armando Iannone)

