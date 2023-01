x x

SARONNO / UBOLDO – Tre interventi in venti minuti oggi attorno a mezzogiorno per le ambulanze che opera fra Saronno ed immediato circondario. Prima uscita, quella delle 12.20 della Croce rossa saronnese, a Saronno in via Volta per la caduta di un pedone. L’uomo, di 81 anni, è stato trasportato all’ospedale di Saronno e non è grave.

Poco dopo, alle 12.35, altra chiamata al 118, il coordinamento delle emergenze regioanoi, per chiedere soccorsi per un uomo di 60 anni in difficoltà, in via Miola sempre a Saronno: è accorsa di nuovo l’ambulanza della Cri di Sarono e l’ha trasportato, non grave, all’ospedale cittadino.

Alle 12.40 incidente stradale in via Caduti della Liberazione a Uboldo, per lo scontro fra due automobili è rimasta contusa una ragazza di 32 anni, soccorsa dall’ambulanza del Sos Uboldo. Sul luogo del sinistro è arrivata anche una pattuglia della polizia locale, per i rilievi dell’incidente al fine di ricostruirne con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità di quel che è successo.

13012023