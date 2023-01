x x

SARONNO – “Come possibile che l’amministrazione chiuda una strada ad alto flusso veicolare e non preveda nessuna soluzione alternativa?” E’ quello che si chiedono il segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi e il consigliere comunale Claudio Sala parlando dell’intervento che inizierà lunedì in via Roma.

Ecco il testo integrale della nota

La pista ciclabile in via Roma è un’opera a cui crediamo molto perché completa l’asse ciclopedonale tra Solaro e la stazione ferroviaria, fa parte della ciclo-metropolitana saronnese, ossia di un progetto che abbiamo ideato e che ha trovato il finanziamento ministeriale.

Peccato che le modalità dei lavori di realizzazione ad opera di questa amministrazione non siano intelligenti: per la realizzazione del cantiere, l’amministrazione ha deciso di rendere a senso unico il tratto di via Roma tra lo stadio e la rotonda del Pala Exbo – si potrà entrare verso Saronno ma non uscire – non sono stati previsti interventi compensativi per consentire al traffico locale di poter accedere alla città e non sono stati previsti interventi volti alla riduzione del traffico veicolare. I lavori, si sarebbero potuti svolgere comunque di notte o d’estate quando il traffico è sensibilmente minore, ma, ancora più incomprensibilmente, ciò non è stato previsto.

Ci domandiamo come sia possibile che questa amministrazione chiuda di fatto una strada ad alto flusso veicolare e non preveda nessuna soluzione alternativa.

Questo fatto è a tutti gli effetti una mancanza di attenzione sia verso i lavoratori che devono usare l’auto per recarsi al lavoro, sia verso tutti i residenti del quartiere.

Crediamo che questa mancanza di volontà nel trovare soluzioni si rispecchi nell’ideologia dell’assessore FRanco Casali, responsabile del recente intervento di senso unico in via Emmanuela, che peggiora ulteriormente la situazione del cantiere di via Roma rendendo il traffico veicolare impossibile.

Noi siamo dalla parte dei cittadini e degli automobilisti e siamo consapevoli che si sarebbero potute applicare soluzioni differenti per garantire la veloce realizzazione del cantiere di via Roma, riducendo al minimo i disagi fisiologici che porta con sé.

QUI LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE DA LUNEDì 16

