x x

SARONNO – Aggressione sul Saronno-Milano di Trenord, questa mattina: il convoglio viaggiava in direzione del capoluogo e fra la stazione di Garbagnate Milanese e quella di Bollate un giovane di 16 anni è stato aggredito da tre ragazzi, che si trovavano a bordo dello stesso vagone: le hanno minacciato per rapinarlo, in particolare volevano i soldi dal portafoglio, e se ne sarebbero andasti con una modesta somma di denaro.

Il derubato ha quindi avvisato i genitori ed è stata presentata denuncia alle forze dell’ordine, sono adesso in corso le indagini riguardo a questo ennesimo episodio criminosi che si registra sui treni nella zona.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizioni

(foto: una pattuglia della polizia ferroviaria durante controlli alla stazione di Saronno centro)

13012023