SARONNO – “Sono stati piantati questa mattina in piazzetta Croce i due ligustri che hanno preso il posto dei prunus purtroppo ammalorati e i cui ceppi erano stati rimossi a fine anno: i nuovi alberelli, più resistenti, abbelliscono la piazza del centro cittadino”. Così l’Amministrazione civica in merito all’intervento che è stato completato nell’area di piazza Portici in zona a traffico limitato. Nei giorni scorsi c’erano state delle lamentele, gli interventi di rimozione degli alberi che c’erano in precedenza, uniti al maltempo, avevano riempito di fango la piazza.

Ma i nuovi alberi non sono come i precedenti: addio alla “nuvola rosa” (foto sotto) che piaceva tanto ai saronnesi, quella realizzata dai bellissimi fiori degli alberi che sono stati sostituiti.

Restando ai lavori di oggi sul verde pubblico, in via Piave, invece, è stata completata la piantumazione dei “liquidambar”, anch’essi piante che possono garantire una buona resistenza nell’ambiente urbano.

(foto sopra: le nuove piante in piazza Portici, in mezzo piazza Portici con i vecchi alberi, in basso uno dei nuovi alberi posizionati in via Piave)

13012023