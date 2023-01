x x

SARONNO – Confuso e decisamente provato ieri pomeriggio un 62enne si è ritrovato in comune alla ricerca di un bagno. In suo aiuto sono intervenuti su input di alcuni passanti gli agenti della polizia locale che hanno chiamato il pronto intervento per fornire all’uomo l’aiuto necessario.

L’uomo, di origine ucraina voto noto in città per problema con l’alcol, vagava per il centro storico nel pomeriggio di ieri. Era in stato confusionale dovuto probabilmente alla gran quantità di alcolici ingerita. L’hanno trovato nel parcheggio del Comune alcuni passanti che vaneggiava sulla necessità di trovare un bagno. I saronnesi hanno allertato il comando della polizia locale. Il personale della centrale operativa ha accompagnato l’uomo in bagno e poi ha allertato la centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza.

Il personale sanitario ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’uomo, alle prese con gli effetti di molti bicchieri di troppo. E’ stato scortato all’ospedale cittadino per le cure del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

13012023