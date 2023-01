x x

CARONNO PERTUSELLA – Oggi la 13′ giornata del campionato di volley maschile serie B. Archiviata la vittoria contro Grassobbio, i ragazzi della Rossella Caronno del coach Claudio Gervasoni (foto) affronteranno la Miretti Limbiate nell’ultimo match del girone di andata. Incontro fondamentale in cui Caronno, dovrà far valere il fattore campo per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, classifica nella quale i limbiatesi sono attualmente a distanza di sicurezza della zona pericolanti. Si gioca dalle 19.30 al palasport di viale Europa a Caronno Pertusella.

Per la Pallavolo Saronno, in alta classifica ma un po’ indietro rispetto alle posizioni top, incontro interno al palasport di via Biffi contro il Valtrompia. Inizio alle 18.45, diretta su Facebook pagina “Serie B Pallavolo Saronno” per chi non può essere presente.

In classifica è al comando lo Scanzorosciate, con 31 punti. Segue Malnate a quota 30 ed a 29 il Caronno. Saronno è quarta ma staccata a 22 punti mentre Limbiate sesta a 20 punti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14012023