Basket C Gold, oggi la classica Gazzada-Az Saronno

SARONNO – Torna la C Gold di basket con l’Az Robur Saronno che inizia un ciclo di partite decisive nella corsa per la promozione nella categoria superiore. Alla ripresa delle operazioni, alla prima giornata del girone di ritorno, subito uno scontro diretto, un incrocio molto difficile per i roburini del rpesidente Ezio Vaghi, a Gazzada con il Basket 7 Laghi Gazzada.

Si tratta di un derby varesino storico per la categoria, un match dal quale aspettarsi veramente di tutto: ci sarà quindi sicuramente da diveritirsi. Appuntamento oggi, sabato 14 gennaio, alle 21 alla palestra di via Matteotti a Gazzada.

(foto archivio: azione di gioco in un precedente incontro della Az Robur Saronno contro il Basket 7 Laghi di Gazzada. La sfida tra le due squadre rappresenta una “classica” di questa categoria)

