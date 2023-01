x x

CARONNO – Una grande novità per la seconda giornata di ritorno, che segnerà l’esordio di Antonio Palo sulla panchina della nostra prima squadra. La Caronnese attende il Franciacorta di Marco Sgrò (anche lui ex Legnano, proprio come Palo), coi bresciani che sono nel gruppetto di squadre al quarto posto in classifica con 29 punti.

Antonio Palo: “Come il primo giorno di scuola”

Carico il nuovo allenatore in vista del suo esordio sulla panchina rossoblù: “Per me sarà come il primo giorno di scuola, ci sarà un po’ di emozione ma anche tanta determinazione nel voler raggiungere il risultato. Ho visto nei ragazzi tanta voglia di rivalsa, vogliamo portare in campo entusiasmo e avere dentro quel fuoco necessario per provare a dire la nostra”. E sul Franciacorta: “Sono una squadra forte, ma come ho detto ai ragazzi dobbiamo provare a rompere le scatole a tutti per risollevarci in classifica”.

Alla scoperta del Franciacorta

Un solo precedente coi franciacortini, il 3-2 con tanti rimpianti della gara d’andata. Piccinni e compagni sono reduci da cinque risultati utili consecutivi in campionato, alternando vittorie e pareggi, risultati che gli hanno permesso di arrivare in zona playoff. Squadra esperta, che ha ritrovato anche gli attaccanti Alessandro Bertazzoli e Riccardo Ravasi (entrambi fuori a lungo a causa di infortuni), ha giocatori pericolosi anche nelle altre zone del campo come testimoniano i 3 gol a testa del centrocampista Jacopo Mozzanica e del difensore Francesco Bini.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nava Riccardo, Nossa Devis, Pandini Simone, Pierri Davide, Scaglione Mauro.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Gini Tommaso, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Anane Emmanuel, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Lorenzoni Gianluca.

