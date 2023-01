x x

SARONNO – Questo week end Saronno tornerà indietro nel tempo e si trasformerà, da ruggente cittadina varesotta ad antico borgo rurale dal sapore ottocentesco con le manifestazioni dedicate a Sant’Antonio; ma questa edizione della manifestazione riserverà una sorpresa a tutti i partecipanti.

È stato infatti indetto dal gruppo storico Sant’Antoni da Saronn (principale artefice di questa manifestazione) in collaborazione con IlSaronno, un contest fotografico, un’occasione che ogni saronnese ha per rendersi protagonista in prima persona della tradizionale sagra, un modo diverso e alternativo per raccontare questa manifestazione tipica del folklore saronnese.

Per partecipare al contest basterà solamente fotografare uno scorcio del borgo contadino di Sant’Antonio, uno dei figuranti durante la sfilata di sabato sera, oppure domenica durante la rievocazione (qui il programma completo della manifestazione); ed inviare la foto all’indirizzo mail [email protected] o al numero 3202734048.

Le migliori foto saranno pubblicate su IlSaronno in un articolo dedicato, verranno scelte le immagini più evocative del borgo, e saranno pubblicate anche sul sito ufficiale dell’associazione che cura la manifestazione; per i tre autori vincitori, ci sarà come premio un buono pasto da utilizzare la sera della sagra e del falò martedì 17 gennaio; il menù prevedrà polenta e formaggio o panino con la salamella o trippa, con acqua e un bicchiere di vino.

Per info scrivere nei commenti o mandare una mail a [email protected]

(Foto di Armando Iannone)

