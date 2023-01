x x

LOMAZZO – Appuntamento con il mistero stasera a Lomazzo dove si tiene lo spettacolo “I sussurri dei fantasmi del Lago di Como”, un percorso teatrale di cinquanta minuti per scoprire personaggi storici e leggendari del Comasco, sulla cui vita e morte aleggia un alone di mistero. – Napo Della Torre – La bella Ghita di Moltrasio – La novizia del monastero della Visitazione – La sposa di Schignano – La Giubiana – Giovanni Angussola – La contessa Pia Bellentani.

L’evento si svolge a cura degli allievi del corso di teatro dell’istituto “Don Carlo San Martino” di Montano Lucino, guidati da Maria Grazia Novelli e Valerio Bufacchi.

Lo spettacolo è dunque oggi, sabato 14 gennaio a Lomazzo, nel Salone Garibaldi di piazza IV novembre 4. Inizio percorso ogni 30 minuti, alle 20, alle 20.30 e alle 21. Ingresso gratuito su iscrizione, al numero telefonico 3928661743.

