UBOLDO – Lu-Ve Group di Uboldo comunica i risultati chiave dell’anno 2022:

il fatturato prodotti al 31 dicembre 2022 raggiunge € 605.0 milioni ( +25,2% rispetto al 31 dicembre 2021). A parità di perimetro la crescita sarebbe stata del +22,3%.

il portafoglio ordini al 31 dicembre 2022 ammonta a € 188,8 milioni in aumento del 4,8% rispetto al 31 dicembre 2021. A parità di perimetro ci sarebbe stata una diminuzione del 4.5%.

Secondo i dati forniti dal sito aziendale, Lu-Ve conta oltre 3.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.100 in Italia); 650.000 metri quadrati di superficie totale; 238.000 metri quadrati di superficie coperta; 3.235 metri quadrati di laboratori R & S; l’83% della produzione esportata in 100 paesi. Ha introdotto un nuovo modo di concepire e realizzare i prodotti per la refrigerazione e il condizionamento, secondo tecnologie d’avanguardia, che sono poi diventate un riferimento costante per tutto il settore.

