TRADATE / APPIANO GENTILE – I militari della stazione carabinieri di Appiano Gentile, a conclusione degli accertamenti in seguito ad un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle scorse ore hanno segnalato alla Prefettura per detenzione di droga per uso personale un 53enne, volto già noto. L’uomo è stato controllato mentre si trovava alla guida della propria auto in una zona boschiva del “Parco Pineta”, l’area naturalistica che si estende fra Tradate ed il vicino comasco, ed è stato nell’occasione trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti cocaina ed eroina.

(foto archivio: precedenti controlli dei carabinieri nelle aree boschive della zona)

14012023