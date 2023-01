x x

ORIGGIO – Sarà inaugurata oggi la mostra “Bozzente e dintorni”, nata dal concorso fotografico iniziato lo scorso anno.

L’inaugurazione sarà alle 17 in villa Borletti, verranno premiate le tre foto vincitrici, in una mostra che rimarrà aperta dalla giornata di oggi fino a domenica prossima, 22 gennaio.

In Villa Borletti sarà possibile visitare anche la mostra di strumenti musicali meccanici, aperta fino alla giornata di domani, dalle 16 alle 19.

