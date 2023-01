x x

SARONNO – “Da qualche giorno, le aree attigue all’incrocio tra via Roma e via Manzoni sono interessate da lavori attuati dal gestore dell’energia elettrica per il potenziamento della propria rete”.

Inizia così la nota diffusa dall’Amministrazione comunale nel pomeriggio odierno.

“Il cantiere riguarda i tratti della via Roma di fronte alla Villa Gianetti e quello precedente di fronte all’edificio dell’ex ASL ed ha quindi un impatto limitato sul traffico cittadino. L’Amministrazione saronnese ha già chiesto al gestore l’adeguato ripristino della carreggiata e dei marciapiedi, concordando che l’ultimo tratto della via Roma, già oggetto a fine 2021 di importanti lavori di riqualificazione, venga sistemato, con costi a carico del gestore della rete elettrica, dalla stessa impresa che realizzò l’intervento precedente. Analoghe richieste sono state fatte agli operatori che hanno effettuato o stanno effettuando altri interventi su strade e marciapiedi in relazione alla gestione delle reti di telefonia, acqua, gas”.

