SARONNO – Fotografatissimi i figurati del gruppo di Sant’Antonio che oggi pomeriggio alle 17,30 hanno proposto il corteo con le torce una mini anteprima dell’appuntamento previsto domani alle 15 con la maxi rievocazione con oltre 800 figuranti

QUI IL PROGRAMMA

Con qualche minuto anticipo scortati dalla polizia locale e dai volontari degli alpini e dall’associazione naizonale carabinieri il corteo è partito dalla chiesetta. In prima fila un gruppo di sbandieratori di Legnano seguiti dai carretti delle professione e quindi i figuranti con le torce.

Spianata di cellulari in piazza Libertà per l’esibizione degli sbandieratori prima del ritorno alla chiesetta per lo spettacolo di luci alla chiesetta.

Stasera cena e spettacolo pirotecnico all’oratorio.

