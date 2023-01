x x

SARONNO – Bolle di tutte le dimensioni hanno conquistato sorrisi e applausi da parte di centinaia di bimbi saronnesi oggi pomeriggio all’apertura della festa di Sant’Antonio.

Centinaia di famiglie a partire dalle 15 sono arrivati nel parco degli Alpini accolti dai volontari del borgo contadino che hanno aperto il borgo pronto per la rievocazione e la sagra.

Presi d’assalto anche gli stan gastronomici e la ricostruzione degli ambienti delle case contadine e delle stalle fotografatissime e condivise sui social.

Grande attesa per la sfilata per le vie di Saronno dei carri e carretti alle 17,30 mentre alle 18:30 suggestiva accensione di luci colorate che avvolgeranno il borgo in un’atmosfera magica. Dalle 20:30 all’oratorio S. Giovanni Bosco Sacra Famiglia per una serata diversa con degustazione salamelle e vin brûlé e intrattenimento musicale alle 21,15 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

