GAZZADA – Partenza a rilento nel 2023 per l’Az Robur Saronno, impegnata nel campionato di pallacanestro maschile serie C Gold.

In partita per poco con Gazzada, su un campo in cui quest’anno non ha vinto nessuno, i ragazzi saronnesi scivolano lentamente fuori dal match. La stagione è lunghissima, abbiamo un intero girone da giocare, con maggiore intensità ed un roster che prima o poi sarà completo.

Punteggio finale 83-69 per i padroni di casa che dunque sabato sera si sono nettamente aggiudicati il match che segna la ripresa della stagione dopo la breve pausa invernale.

