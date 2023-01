x x

LAZZATE – L’Ardor Lazzate non lascia scampo al Virtus Binasco. Conquista tre punti preziosi con i tre gol di Sandrini, Corioni e Rondina. La squadra allenata da Ivan Stincone è in corsa playoff con 27 punti, a pochi punti dalle squadre più alte in classifica (fatta eccezione per Pavia e Vogherese con parecchi punti in più). Il Virtus Binasco sempre più solo a fondo classifica in una stagione molto complicata fin dall’inizio. La squadra con sede nel milanese ha raccolto solo 9 punti e si trova a meno sei dalla Pontelambretese in una stagione oramai definitivamente compromessa.

15012023