x x

CARONNO PERTUSELLA – Al timone il nuovo allenatore Antonio Palo chiamato in settimana a sostituire l’esonerato Simone Moretti, la Caronnese non può più sbagliare. Ma oggi si trova di fronte ad un avversario ostico come lo Sporting Franciacorta. Diretta play by play su ilSaronno.

Il nuovo tecnico della Caronnese

E’ Antonio Palo: ex Legnano, dove aveva iniziato la stagione.

Classe 1979 a nato a Potenza, il suo modulo più utilizzato è stato sinora il 4-2-3-1. In passato oltre ai legnanesi ha guidato il Picerno in Basilicata, sia come allenatore che prima come vice allenatore. E’ stato anche vice allenatore del Pisa.

Come giocatore ha vestito la maglia di Foggia, Potenza, Palmese, Avellino, Nocerina, Benevento, Francavilla e Boville Ernica.

Le gare di oggi

E’ la seconda giornata di ritorno. Si gioca ovunque alle 14.30. Queste le gare previste: Arconatese-Casatese, Breno-Varesina, Brusaporto-Alcione Milano, Desenzano-Real Calepina, Caronnese-Sporting Franciacorta, Varese-Virtus Ciseranobergamo, Folgore Caratese-Sona, Ponte San Pietro-Lumezzane, Villa Valle-Seregno.

La classifica

Lumezzane 45 punti, Alcione 37, Casatese 30, Brusaporto, Virtus Ciserano e Sporting Franciacorta 29, Ponte San Pietro 27, Arconatese e Varesina 26, Villa Valle 24, Desenzano 23, Folgore Caratese 21, Real Calepina 19, Seregno 18, Varese 16, Breno 13, Caronnese 12, Sona 11.

15012023