BRENO – La Varesina perde 2-0 sul campo del Breno, nella 19esima giornata del campionato di serie D. Tre punti preziosissimi col Breno che si ritrova ora a pari punti, 16, con il Varese e che dà fiducia alla squadra.

I gol arrivano tutti nel secondo tempo: Turano apre le danze al 22′. E’ poi il turno di Confalonieri al 34′ che chiude definitivamente la partita. I tre punti permettono al Breno di allungare sulla Caronnese, ferma a 12 punti dopo la sconfitta di oggi contro il Franciacorta, e a cinque punti sul Sona, fermo a 11 punti dopo la sconfitta contro la Folgore Caratese di mister Melosi.

