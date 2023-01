Ceriano Laghetto: le tombolate nelle frazioni aprono il 2023 delle Consulte

x x

CERIANO LAGHETTO – C’era la sala piena di persone di tutte le età per la tradizionale Tombolata dell’Epifania, organizzata dalla Consulta della frazione Dal Pozzo il cui ricavato verrà devoluto, come sempre, in beneficenza. Ma c’era il pienone anche al Villaggio Brollo, dove le tombolate sono un appuntamento quasi mensile e in occasione della festa dell’Epifania si è svolta un’edizione straordinaria.

Divertimento, voglia di stare insieme, allegria e ricchi premi sono stati i protagonisti del primo evento dell’anno organizzato dalle Consulte di frazione, al Villaggio Brollo e a Dal Pozzo. “E’ stato davvero bello tornare a stare insieme e festeggiare – commenta l’assessore alla frazione, Nenna Imperato – La gioia più grande è stato l’ottimismo dei bimbi, felici di aiutare ad estrarre i numeri e contenti, anche chi fra loro non ha vinto nulla, di portare a casa solo un piccolo premio di consolazione nella calza della Befana. Nella prossima riunione di Consulta decideremo a quale associazione donare il ricavato della tombolata”.

“La Tombolata della Befana ha prolungato il bel clima delle festività natalizie in frazione Villaggio Brollo, dopo la giornata meravigliosa dello scorso 17 dicembre, quando i membri della Consulta hanno girato casa per casa nella frazione a portare gli auguri di Natale accompagnati da un piccolo dono a tutte le famiglie e caramelle per i bambini – sottolinea la presidente della Consulta del Brollo, Cristina Monegato – Da queste parti il gioco della tombola in compagnia è un appuntamento fisso, la prossima volta sarà il 18 febbraio, sempre nel nostro centro civico di via Dante. Con semplicità e voglia di stare insieme, che sono le cose più belle e apprezzate dai residenti della frazione”

