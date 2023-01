x x

CISLAGO – Venerdì 20 gennaio nelle sale dell’auditorium alle 20.45, saranno presenti Giampietro Ghidini ed Emanuale Bocca, per un incontro rivolto a ragazzi, famiglie e docenti per un incontro di grande attualità, l’iniziativa, organizzata dall’associazione “Amici dell’infanzia”, e intitolata “Lasciami volare”, sarà un incontro riguardante la sensibilizzazione sulla lotta alle dipendenze: parteciperanno scuole, istituzioni ed altre risorse territoriali.

L’incontro sarà la testimonianza toccante di due genitori e dell’amore per i propri figli e della lotta contro le droghe; Carolina Bocca racconterà il tortuoso percorso intrapreso per salvare il figlio da una difficile adolescenza, come racconta nel suo romanzo “Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio”, mentre Giampietro Ghidini, autore dei libri “Lasciamo volare” e “Era tutto perfetto”, racconterà di come ha perso suo figlio Emanuele a causa della droga, fatto che lo ha portato a dar vita all’associazione “Ema pesciolino rosso”, da quel momento ha all’attivo oltre 1000 testimonianze in tutta Italia.

(Foto d’archivio)

