SARONNO – Modellini, vestiti, quadri, soprammobili, carte telefoniche, servizi da caffè, riviste, fumetti e anche qualche piccolo elettrodomestico d’epoca. Sono alcuni degli oggetti che si potranno trovare oggi al mercatino del collezionismo & cose vecchie in programma a Saronno in piazza dei Mercanti.

Torna, con la prima edizione del 2023, l’esposizione organizzata dalla Pro loco cittadina. Oggi, domenica 15 gennaio dalle 7,30 alle 16,30 saranno allestiti gli stand di collezionisti e saronnesi ansiosi di “liberarsi” di cose vecchie. Ad organizzare l’attività i volontari Proloco.

