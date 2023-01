x x

SARONNO – L’edicola di via Pastore, nel cuore della Cassina Ferrara, avrà da domani un nuovo gestore. Oggi si conclude la gestione di Mario Boschetti 65enne che si occupa dall’attività commerciale da vent’anni.

L’uomo ha deciso di lasciare l’attività per problemi di salute e “per fare il nonno”. Si è congedato da clienti e residenti con una lettera in cui ricorda il rapporto con il quartiere e come la sua attività sia diventato un presidio per chi vive la Cassina dalla scuola al parco. Il saronnese rimarca di volersi dedicare a fare il nonno ma di essere pronto a tornare spesso a trovare amici e conoscenti di cui in questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento.

Recentemente sono invece state chiuse due storiche attività di Saronno: il negozio di calzature Colombo e la gastronomia Il Buongustaio.

(foto google)

