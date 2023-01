x x

SARONNO – Il saronnese Paolo Bocedi Presidente dell’Associazione SOS Italia Libera è il primo protagonista della campagna di sensibilizzazione “Regione Lombardia al tuo fianco contro l’usura” frutto di un importante lavoro portato a termine dalla Commissione Antimafia regionale.

Durante la sessione di bilancio del 2021, è stato approvato l’emendamento della presidente Monica Forte volto a finanziare con 80.000 euro una campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione rivolta agli imprenditori dei diversi settori interessati dalla crisi, ai liberi professionisti, ai lavoratori e a tutti i cittadini e le famiglie lombarde colpite dalle difficoltà e dalle ripercussioni economiche dell’emergenza sanitaria.

“A questo scopo è stato inviato a tutti i comuni della Lombardia un volantino con le informazioni e i contatti utili. L’obiettivo è fornire i necessari strumenti di conoscenza e di riconoscimento delle più comuni modalità di avvicinamento delle organizzazioni mafiose e i canali ai quali rivolgersi per avere aiuto”.

Come rimarcato da Bocedi nel video invito è quello di chiedere aiuto: “Se sei vittima o pensi di essere vittima di usura – si spiega – si può inviare una email riservata ad [email protected]”.

