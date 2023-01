x x

SARONNO – Saronno 800 i figuranti che oggi pomeriggio dalle 15 percorreranno le strade di Saronno Facendo rivivere la storia della città e della chiesetta.

la diretta con Lucrezia, Diego e Mainard

IL PERCORSO

Il corteo percorrerà via D’Annunzio, via San Giuseppe, via Verdi, via San Cristoforo, via Portici, corso Italia, di nuovo via San Giuseppe fino all’incrocio con via D’Annunzio.

L’ORDINE DI SFILATA

Come tradizione i figuranti saranno divisi in quadri, uno per ogni periodo storico. Il primo gruppo, che seguirà gli sbandieratori e il gruppo di musici sarà dedicato al periodo tra il 1300 e il 1500. Ci saranno gli stendardi delle famiglie saronnesi del periodo e diverse figure storiche da Sant’Antonio Abate e gli anacoreti a Cecilia Gallerani contessa di Saronno.

Seguirà il periodo 1500-1600 con Carlo Borromeo i lanzichenecchi e la peste. Presenti i sbadierato e musici lariani.

Il periodo tra 1700 e il 1800 sarà raccontato dai personaggi del casato Zerbi accompagnato dai soldati austriaci e dai sbandieratori di Legnano.

Per il gran finale il periodo dell’Ottocento che quest’anno si è notevolmente arricchito. Ci saranno i carretti dei diversi venditori ambulanti e tutte le figure istituzionali e importanti dell’epoca. Da non perdere poi i musici.

Ci saranno poi rappresentazioni della vita contadina dell’epoca: dal matrimonio al corteo funebre.

