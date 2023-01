x x

SARONNO – La tredicesima giornata di campionato segna la ripresa della Pallavolo Saronno che, con uno schiacciante risultato di 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), si impone sulla Valtrompia Volley.

Gli Amaretti tornano a vincere nella partita di sabato 14 gennaio, tenutasi nel campo di casa del PalaDozio: nonostante siano partiti leggermente sottotono, i saronnesi sono stati in grado di riprendere in mano le redini del match, in particolare durante la seconda parte del primo set, per poi non lasciarle più.

Un incontro giocato ottimamente da parte del Saronno, soprattutto sotto l’aspetto break point (battuta-muro-difesa-contrattacco), elemento su cui la squadra ha lavorato molto. Sono stati giocati inoltre dei buonissimi parziali, sempre in fase di break point, soprattutto in battuta con Peslac, Turolla e Falanga.

“Nonostante le difficoltà i ragazzi non stanno mollando, sono sempre sul pezzo, quindi voglio davvero complimentarmi con loro per tutto quello che stanno facendo in allenamento durante la settimana, che alla fine è lo specchio di ciò che si vede durante il sabato – queste le parole di un soddisfatto coach Luca Chiofalo – la squadra si sta allenando, sta capendo realmente le problematiche che ci sono“.

Qui i tabellini del match: Peslac 7, Cafulli 10, Olivati 19, Buratti, Calò, Fumero 4, Vlasceanu, Turolla 9, Falanga 6, Marnoni, Fontana, Gaggini. Liberi: Guglielmo, Guaragna

La Pallavolo Saronno, perciò, si gode i frutti di un duro lavoro e si riposiziona al quarto posto in classifica del girone B, al vertice del quale troviamo la Scanzorosciate Pall.Bg.

E’ con questa vittoria che si chiude il girone di andata. Ora l’appuntamento è per febbraio, momento in cui riprenderà il campionato dopo una pausa di 14 giorni.

(foto d’archivio)

