Ceriano Laghetto, le premiazioni del concorso presepi

CERIANO LAGHETTO – Nel corso della tombolata di Dal Pozzo, che si è svolta nei giorni scorsi, sono stati anche premiati i vincitori della dodicesima edizione del concorso “Un presepe con voi”, organizzato dall’Associazione Ceriano in festa, in collaborazione con il Comune di Ceriano Laghetto e la parrocchia di San Vittore Martire.

I vincitori

Al primo posto si è classificato Claudio Basilico, al secondo posto Claudio Fusari e al terzo posto Rosa Fantini. Le foto di tutti i presepi in gara, più i tre presepi fuori concorso, sono visibili sulla pagina Facebook dell’Associazione Ceriano in Festa.

(foto: un momento della premiazione avvenuta a margine della tombolata)

