SARONNO – Buone notizie circa i dati della pandemia a Saronno. A fare il punto del lunedì è il sindaco Augusto Airoldi, in collegamento con Radiorizzonti, l’emittente locale.

“Anche questa settimana diamo notizie confortanti, come la scorsa settimana. Oggi i cittadini positivi sono 19, la settimana scorsa erano 23: siamo lontani dai numeri a tre cifre che solo un mese e mezzo fa denunciavamo. C’è una discesa che ci rassicura: per la prima volta la discesa delle temperature non si collega ad un maggiore contagio; questo lo dobbiamo anche alla campagna di contagio.”

Il sindaco ha continuato ricordando alla cittadinanza che i virologi ancora raccomandano l’uso di mascherina, soprattutto quando si entra a contatto con persone anziane o fragili.

