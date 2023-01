x x

SARONNO – È stato completato il primo pullman dalla capienza di 53 posti per la Marcia della Pace di Perugia/Assisi del 21 maggio 2023, l’associazione ha quindi iniziato a raccogliere le adesioni per il secondo pullman.

Il programma della giornata programmata per il prossimo mese di maggio vedrà la partenza fissata per sabato 20 maggio 2023 alle 7, ed il ritorno a Saronno previsto per lunedì 22 maggio alle 20; giornata di lunedì che sarà dedicata alla visita delle città di Rasiglia e Spoleto.

La quota partecipativa sarà di 154 euro a persona, prezzo che comprende viaggio in pullman e 2 pernottamenti a Santa Maria degli Angeli, con trattamento di mezza pensione.

Per formalizzare la propria adesione rivolgersi a Silvana al numero 3485634309.

