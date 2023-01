x x

SARONNO – In centro a Saronno sono in arrivo i pali intelligenti: ci sta lavorando il Comune, il progetto consentirà presto di collocare non dei semplici pali della pubblica illuminazione ma strumenti tecnologicamente avanzati. Dove collocare, certo, la nuova illuminazione led che fa più luce e consuma meno ma anche posizionare telecamere per potenziare la videosorveglianza e per il controllo dei varchi per le auto, e volendo ci si potrà mettere pure il wifi.

Luci d’emergenza

I pali contengono anche le luci d’emergenza, quelle che hanno una batteria, si ricaricano quando va tutto bene ma appena la rete elettrica si sconnette per un guasto, insomma quando c’è il black out iniziano a funzionare, garantendo comunque una buona illuminazione. Secondo le più recenti normative, che il Comune di Saronno rispetta alla lettera, sono indispensabili per tornare ad organizzare eventi pubblici, come concerti e manifestazioni, nel centro cittadini e non solo, come la scorsa estate, nei giardini di Villa Gianetti, dove già si dispone di luci d’emergenza.

(foto: pali con la videosorveglianza in centro)

