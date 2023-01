x x

SARONNO – ROVELLO PORRO – Leggendo il ricordi condivisi sui social si ritrova lo sconcerto per una morte improvvisa ma anche l’immagine di una donna gentile, disponibile e sorridente che con qualsiasi tempo si poteva vedere pedalare in sella alla propria bicicletta tra Saronno e Rovello Porro. Proprio come è successo ieri mattina quando è rimasta vittima dell’incidente che le è costato la vita.

Paola Griselin era “una colonna del Comune di Rovello Porro” dove lavorava al servizio anagrafe. Il sindaco Marco Volontè ricorda la sua disponibilità e dedizione mentre i cittadini del comune comasco la grande disponibilità verso il prossimo “Sempre con un sorriso”, “Cordiale e affabile ogni giorno”, “non riesco ad immaginare l’ufficio sempre di lei” alcuni dei commenti dei cittadini attonici. Ancora pochi giorni e sarebbe andata in pensione.

Stamattina pedalava in direzione di Rovello: poco prima delle 8 l’impatto con una Lancia Y guidata da un 23enne. Il corpo a terra, la bici accartocciata. Diversi automobilisti si sono fermati e hanno messo in moto la macchina dei soccorsi ma per la 62enne non c’è stato niente da fare. Il personale dell’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e dell’elisoccorso non hanno potuto far altro che costatarne la morte.

Sul posto i carabinieri di Cantù che si sono occupati dei rilievi del caso mettendo sotto sequestro i veicoli, sia l’auto sia la bici, per i successivi accertamenti. Proprio per permettere tutte le operazioni del caso la strada è stata chiusa anche con la collaborazione della polizia locale di Saronno. Sul posto anche il sindaco di Rovello che ha chiuso il comune e che ha firmato un accorato messaggio di cordoglio. come quelli che per l’intera giornata si sono affollati su Facebook. A ricordare la saronnese non solo amici e conoscenti ma anche semplici cittadini che la ricordano in Municipio o mentre pedalava tra Saronno e Rovello in una strada che già in passato era stata teatro di un incidente mortale.

L’INCIDENTE

IL RICORDO DEL COMUNE DI ROVELLO PORRO

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione