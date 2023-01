x x

SARONNO – Alla presenza dell’Europarlamentare Maria Angela Danzì si è ufficialmente aperta la campagna elettorale del M5S sabato 14 gennaio, a Varese al gazebo in piazza Podestà, dove è avvenuta la presentazione della lista pentastellata e degli otto candidati della provincia di Varese per queste regionali 2023, tra cui il nome del coordinatore del M5S Saronno Massimo Uboldi, secondo dopo Francesca Bonoldi nella graduatoria votata dagli iscritti al Movimento sulla piattaforma Skyvote. A seguire nell’ordine dei candidati: Monica Gliera, Vittorio Salvo, Graziella Baratelli, Alberto Steidl, Marisa Splendore e Antonio Ferrara. “È un opportunità da non perdere per la nostra città- dichiara Massimo Uboldi coordinatore anche di Uni Co Mal e presidente dell’Associazione Ambientiamo ( è nota la sua costante attività sulle problematiche ambientali del territorio)- Saronno merita e necessita di una presenza concreta e attiva all’interno delle istituzioni regionali – prosegue- mi sono messo in gioco per dare voce a tutti i cittadini inascoltati e per cambiare le politiche regionali sui temi ambientali e sulla sanità, intesa come diritto universale sancito dalla nostra Costituzione. Nel M5S ho trovato, per i principi e valori che esprime , la vicinanza con il mio essere e con quello che in questi anni ho espresso nel mio agire su tante problematiche del nostro territorio che giacciono inascoltate da troppo tempo. Temi come la sanità, ambiente, scuola, aspettano risposte e soluzioni, non parole e tanti buoni propositi che poi restano scritti tra le righe di un programma elettorale che non ha seguito”. Questi gli intenti del candidato saronnese Massimo Uboldi, la parola passerà agli elettori che saranno chiamati alle urne il 12 e il 13 febbraio per esprimere la loro preferenza.

